На тимчасово окупованому Кримському півострові після нічної атаки 6 липня запровадили тимчасові обмеження електропостачання.

Про введення обмежень електропостачання повідомило окупаційне підприємство Крименергоінформ.

У Криму ввели обмеження електропостачання

Окупаційне підприємство Крименергоінформ повідомило, що за командою диспетчера Чорноморського регіонального диспетчерського управління запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання.

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Окупаційна адміністрація пояснила це необхідністю уникнути перевантаження електромережі та запобігти масштабній аварії енергосистеми.

При цьому зазначалося, що погодинні графіки відключень наразі відсутні, а електроенергію вимикатимуть точково за потреби.

Нічна атака на Кримський півострів 6 липня: що відомо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 6 липня Сили оборони завдали ударів по низці об’єктів військової та паливно-енергетичної інфраструктури Росії та тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, підтверджено ураження терміналу перевалки світлих нафтопродуктів ТЕС-Термінал-1 у Керчі.

У Генштабі зазначили, що цей комплекс є одним із найбільших у Криму та забезпечує приймання, зберігання і відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів, які, зокрема, використовуються для забезпечення окупаційних військ на півдні України.

Ступінь завданих пошкоджень наразі уточнюється.

Також у Службі безпеки України повідомили, що під час операції на тимчасово окупованому півострові було уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі Гвардійське.

Крім того, під удар потрапили:

зенітний ракетний комплекс Панцир-С2 поблизу Сімферополя;

мобільна вогнева група окупантів у Керчі;

резервуар із нафтопродуктами;

насосна станція на нафтобазі ТЕС-Термінал-1.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що під час нічної операції українські підрозділи завдали результативного удару по підстанції 330 кВ Сімферопольська, яку назвав ключовим об’єктом магістральної електромережі окупованого Криму.

За його словами, саме після цього окупаційна влада повідомила про масштабні перебої з електропостачанням у Сімферополі та на Південному узбережжі Криму.

Водночас офіційного підтвердження від Генштабу щодо ураження саме цієї підстанції наразі немає.

Напередодні, 5 липня, Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому Гвардійське у тимчасово окупованому Криму, а також уразили три склади боєприпасів і два мости, які російські війська використовували для забезпечення своєї логістики.

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