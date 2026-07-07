Російська Федерація спеціально здійснила масований обстріл України напередодні саміту НАТО заради інформаційного ефекту.

Про це зазначено у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

РФ навмисно атакувала Україну перед самітом НАТО

За інформацією аналітиків, у Міністерстві оборони Росії стверджують, що Кремль не залишитися байдужим до постачань ракет, боєприпасів та дронів для України з боку країн Заходу.

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Водночас у російському Міноборони погрожують збільшити кількість та інтенсивність масованих атак на Україну.

Як зазначається у звіті, Росія неодноразово здійснювала обстріли України напередодні великих міжнародних подій, зокрема, перед самітом США–Росія на Алясці в серпні 2025 року, двосторонніми переговорами між США та Україною, США та Росією, а також між Європою та Україною протягом 2025 та 2026 років.

– Ймовірно, Кремль прагне стримати західних партнерів України від ухвалення рішення про продовження або посилення підтримки України на саміті НАТО через побоювання, що Росія посилить свою кампанію ударів, – йдеться у повідомленні.

Перед зустрічами президента США Дональда Трампа з представниками України та Європи під час саміту НАТО Кремль намагається виставити Росію “готовим до переговорів партнером”, а Київ – винуватцем затягування війни.

6 липня Трамп заявив про заплановані переговори з Зеленським під час саміту НАТО. Водночас заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков стверджує про готовність Кремля до подальших контактів із Вашингтоном щодо мирного врегулювання за будь-якого політичного курсу США.

Аналітики звернули увагу, що адміністрація Білого дому дедалі частіше публічно згадує про успіхи України на полі бою, удари середньої та великої дальності по російських військових об’єктах або енергетичній інфраструктурі, а також про тактичні просування ЗСУ на ділянках фронту взимку та навесні 2026 року.

Ймовірно, Кремль намагається нав’язати адміністрації Трампа своє бачення війни на тлі того, що США та Європа знову виявляють інтерес до відновлення мирних переговорів із Путіним, зазначають аналітики.

Нещодавно стало відомо, що Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться протягом 7 та 8 липня.

Трамп заявляв про успішний перебіг переговорів щодо припинення російсько-української війни та висловив сподівання, що це питання детально розглянуть під час саміту НАТО в Анкарі.

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