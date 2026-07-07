У ніч проти 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили в Азовському морі вісім танкерів тіньового флоту Росії, які перевозили паливо для тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий як Мадяр.

Ураження танкерів тіньового флоту РФ: що відомо

За словами Мадяра, у ніч проти 7 липня пілоти 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра уразили вісім танкерів тіньового флоту РФ.

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Він заявив, що в Азовському морі також були атаковані один суховантаж і один пором.

— Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває, — написав командувач СБС.

Мадяр зазначив, що усі уражені танкери ідентифіковані та перебувають під міжнародними санкціями. Їхній дедвейт становить близько 7 тис. тонн, довжина — приблизно 140 метрів, а роки побудови — 2006-2012.

Мадяр назвав частину суден, які, за його словами, були уражені:

Венера-3;

Санар-1;

Санар-17;

Климена;

Теті;

Алексей Саврасов;

Пенелопа.

Назву ще одного танкера наразі встановлюють.

Командувач СБС також повідомив, що протягом ночі 7 липня в оперативній глибині противника на тимчасово окупованих територіях українські підрозділи уразили 58 законних військових цілей.

За його словами, цієї ночі також горіли енерговузли та логістичні об’єкти окупантів у Криму, однак деталі щодо цих ударів він пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 липня Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічно важливих військових і промислових об’єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства Группа Кремний ЕЛ у Брянську, Брянського хімічного заводу в місті Сельцо, нафтобази аеродрому Бєлгород, двох залізничних мостів у Криму, а також складів матеріально-технічного забезпечення противника на Донеччині.

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