У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів російських військ у Подільському та Дарницькому районах. Однак у столиці продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Завершено пошуково-рятувальні роботи в Києві

Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної російської атаки в ніч на 6 липня становить 19 людей, серед яких є 12-річний хлопчик та його мама.

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За інформацією ДСНС, через обстріл постраждала 61 людина, зокрема 7 дітей.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомляє про 76 постраждалих у столиці. За його даними, наразі 24 осіб перебувають в стаціонарах лікарень, серед них – двоє дітей.

В Києві та області оголошено День жалоби сьогодні, 7 липня.

У ніч на 6 липня російські війська обстріляли Київ балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками, внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди, зокрема у Подільському та Дарницькому районах.

Крім цього, армія Росії атакувала Київську область в цю ж ніч, внаслідок чого загинули 8 людей та постраждали ще 58 осіб.

Джерело : ГСЧС

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