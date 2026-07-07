Ночью и утром 7 июля российские войска продолжили атаки на украинские регионы. Под ударами оказались Днепропетровская область и Харьков, где повреждены гражданские объекты, логистическая инфраструктура, заправки, автомобили и складские помещения.

В то же время в России заявили о массированной атаке дронов на Москву и область, а Польша снова подняла вопрос о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 — но только в рамках обмена на сотрудничество в сфере дроновых технологий.

Также сегодня стартует двухдневный саммит НАТО в Анкаре. В его кулуарах 8 июля может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

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О главных событиях ночи и утра 7 июля — читай дальше.

Удары по Днепропетровской области

В ночь на 7 июля российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. Под ударами оказались шесть районов области.

Одной из самых разрушительных атак подвергся Кривой Рог. По данным местных властей, российский беспилотник Shahed попал в объект гражданской инфраструктуры — здание логистической компании.

После попадания разразился масштабный пожар. Спасатели работали на большой площади и смогли не допустить распространения огня на соседние здания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Самаре российская атака вызвала пожар на складе с сельскохозяйственной техникой. Огонь охватил складские помещения, а на ликвидацию возгорания спасателям понадобилось несколько часов.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В Каменском после удара загорелась автозаправочная станция.

В Днепровском районе горела СТО, а в Никопольском районе под ударами оказались Мировская, Покровская и Марганецкая общины. Там повреждено социальное учреждение.

В Синельниковском районе российские войска обстреляли Покровскую общину, где огонь охватил хозяйственную постройку. В Шахтерском поврежден многоквартирный дом и автомобили.

Кроме того, утром 7 июля раздались взрывы в Днепре.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ракетного вооружения и призывали жителей города укрываться.

Пока нет официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших.

Атака на Харьков

Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными дронами.

В Шевченковском районе города один из дронов попал по территории автозаправочной станции. После удара загорелась топливная колонка.

По данным областных властей, площадь пожара была небольшой — около 2 кв. м. На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки.

В соседних жилых домах повреждений не зафиксировали.

В результате удара у 53-летней сотрудницы АЗС диагностировали острую стрессовую реакцию.

Атака на Москву

В ночь на 7 июля российские власти заявили о массированной атаке дронов на Москву и Московскую область.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 6 июля до утра 7 июля в направлении столичного региона якобы двигалось более 430 дронов.

Он утверждает, что большинство целей российская ПВО перехватила еще на дальних подступах к Москве.

По данным Собянина, еще 40 дронов якобы сбили прямо на подлете к столице РФ.

О разрушениях или пострадавших российские власти не сообщали.

Польша назвала условия передачи МиГ-29 Украине

Польша снова заявила, что вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 остается открытым, однако Варшава рассматривает его только в формате обмена.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что украинская сторона по-прежнему заинтересована в получении польских самолетов.

По его словам, Киев представил предложения по сотрудничеству в сфере беспилотных технологий на ближайшие два года.

Польский министр подчеркнул, что Варшава рассматривает вариант МиГи в обмен на дроны, а не одностороннюю передачу техники.

Он также отметил, что Польша будет действовать осторожно, поскольку речь идет об оборонном потенциале самой страны.

Параллельно польские СМИ сообщили, что Минобороны Польши уже приняло решение постепенно выводить МиГ-29 из эксплуатации по конфиденциальному графику.

Раньше именно эти самолеты рассматривались как потенциальные кандидаты для передачи Украине. В то же время в польском оборонном ведомстве не уточнили, могут ли они быть переданы после завершения переговоров о технологическом обмене.

Совет ООН поддержал резолюцию Украины о дезинформации

Совет ООН по правам человека консенсусом принял обновленную резолюцию о роли государств в противодействии негативному влиянию дезинформации на права человека.

Документ подготовили Украина совместно с Японией, Латвией, Литвой, Польшей и Великобританией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для Украины дезинформация — это не абстрактная угроза, ведь Россия использует ее как инструмент войны — для оправдания агрессии, сокрытия преступлений и подрыва прав человека.

По словам главы МИД, принятие резолюции консенсусом говорит о том, что международное сообщество понимает: борьба с дезинформацией должна вестись с соблюдением прав человека.

Украина продвигает эту тему в Совете ООН по правам человека с 2022 года.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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