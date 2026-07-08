Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати державну допомогу на купівлю власного житла.

Для цього працює програма Житло для ВПО з ТОТ, у межах якої видають спеціальні житлові ваучери.

Розповідаємо, коли ВПО з окупованих територій зможуть отримати ваучер на житло, як ним скористатися та які зміни набудуть чинності вже з 1 серпня.

Зараз дивляться

Хто може отримати ваучери на житло для ВПО з окупованих територій

За даними Міністерства соціальної політики, наразі триває перший етап програми житлових ваучерів, тому скористатися нею можуть не всі внутрішньо переміщені особи.

На цьому етапі допомога передбачена лише для окремої категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Зокрема, для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які відповідають встановленим критеріям.

Для більшості переселенців, зокрема ВПО з ТОТ, які не належать до цих категорій, можливість подати заявку поки що не передбачена. У Мінсоцполітики зазначають, що надалі програму планують поступово розширити на інші категорії переселенців, однак відповідні рішення ще не ухвалені.

Програма передбачає надання електронного житлового ваучера, який можна використати лише для купівлі нерухомості. Гроші не видають на руки, а перераховують безпосередньо продавцю житла або фінансовій установі.

Розмір ваучера становить 2 млн грн на одного отримувача.

Використати його можна для придбання квартири чи будинку як на первинному, так і на вторинному ринку. Після внесення відповідних змін до законодавства ваучер також можна буде використати як перший внесок за іпотекою.

При цьому ваучер на житло для ВПО, житло яких залишилось на окупованій території, можуть отримати незалежно від того, чи збереглися будинки та чи є можливість ними користуватися. Головне — відповідати вимогам програми.

Коли почнуть видавати ваучери на житло для ВПО, житло яких знищене або знаходиться на окупованій території

Подати заяву можна через застосунок Дія. Після того, як місцева комісія ухвалить рішення, житловий ваучер автоматично з’явиться в застосунку Дія. Там же потрібно подати заявку на бронювання коштів.

Черга формується автоматично, усе залежить від дати та часу подання заявки на бронювання.

Коли держава виділяє фінансування, кошти резервують у порядку черги, а заявник отримує повідомлення про можливість скористатися ваучером.

Після цього є 60 днів, щоб знайти житло та оформити договір купівлі-продажу. Якщо за цей час кошти не використати, бронювання скасують, а гроші передадуть наступному заявнику. У такому разі документи можна подати повторно.

Сам ваучер діє п’ять років, а придбане за нього житло не можна продавати або дарувати протягом цього часу.

Які нові обмеження запровадять з 1 серпня

Кабінет Міністрів оновив правила участі у програмі. Відповідно до постанови №723, частина переселенців може втратити право на отримання допомоги.

З 1 серпня 2026 року житловий ваучер можуть не надати, якщо:

після 24 лютого 2022 року заявник або члени його родини продали, подарували чи іншим способом втратили право власності на житло;

людина вже бере участь у програмі єОселя;

місце проживання на тимчасово окупованій території було зареєстроване вже після початку окупації.

Тому всім, хто планує подавати документи, варто заздалегідь перевірити, чи відповідають вони новим умовам.

Скільки родин уже скористалися програмою

Як розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, від початку фінансування програми Житло для ВПО з ТОТ власне житло вже придбали 3 228 родин. Майже всі кошти, передбачені на перший етап, уже використані.

Найактивніше програмою скористалися переселенці з Луганської та Донецької областей. Серед останніх майже 600 родин — жителі Маріуполя. Також житло купували ВПО із Запорізької та Херсонської областей.

Загальна площа придбаної нерухомості вже перевищила 185 тис. квадратних метрів. Оселі купили у 22 регіонах України. Найбільше покупок здійснили у Київській, Дніпропетровській, Одеській областях та столиці. Майже 88% придбаного житла становлять квартири, а ще близько 11% — приватні будинки.

Попит на програму залишається дуже високим. За даними Міністерства розвитку громад та територій, уже подано понад 42 тис. заявок.

Щоб забезпечити фінансування наступних етапів, під час Ukraine Recovery Conference 2026 Україна підписала угоду з Банком розвитку Ради Європи про залучення ще €80 млн. Ці кошти спрямують на продовження програми та допомогу більшій кількості переселенців.

Отже, коли ВПО, житло яких на окупованій території, зможуть отримати ваучер на житло, залежить насамперед від відповідності умовам програми, рішення комісії та наявності фінансування. Якщо всі вимоги виконані, заявка залишатиметься в електронній черзі до моменту резервування коштів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.