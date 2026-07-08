Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что уже провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО и не исключил продолжения диалога в ближайшее время.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Встреча Навроцкого и Зеленского

По словам Навроцкого, президенты пообщались накануне в цивилизованной атмосфере, а уже сегодня могут вновь провести беседу или отдельную встречу.

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– Мне кажется естественным, что страны, которые являются соседями и имеют общего врага — Российскую Федерацию, — продолжают диалог друг с другом, несмотря на определенную двустороннюю напряженность. Вчера мы с президентом Зеленским провели цивилизованную беседу. Мы можем повторить эту беседу сегодня, — сказал Кароль Навроцкий.

В то же время он подчеркнул, что его позиция по спорным вопросам украинско-польских отношений остается неизменной. В частности, президент Польши вновь затронул тему Волынской трагедии и заявил о недопустимости, по его словам, чествования бойцов УПА (Украинской повстанческой армии), которых польская сторона считает ответственными за гибель польского населения.

В Офисе президента Украины подтвердили факт общения между лидерами. Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что глава государства и Навроцкий провели краткую беседу вечером 7 июля и договорились попытаться согласовать графики для личной встречи во время саммита НАТО.

По словам Литвина, окончательное решение о проведении переговоров зависит от расписания обоих президентов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил позитивные сигналы от действующих и бывших должностных лиц Украины. Однако он отметил, что ожидает от Украины первого шага по деэскалации напряженности в двусторонних отношениях с Польшей.

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