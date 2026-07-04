Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что получил положительные сигналы от действующих и бывших должностных лиц Украины. Однако он заявил, что ожидает от Украины первого шага по деэскалации напряжения в двусторонних отношениях с Польшей.

Об этом сообщает Polsat News.

Туск об отношениях Украины и Польши

Глава правительства Польши заявил о получении нескольких сигналов от бывших и действующих политиков Украины, отвечая на вопрос об обострении двусторонних отношений.

Сейчас смотрят

По его словам, он получил письмо от бывшего президента Украины Виктора Ющенко, которое обратилось с призывом, чтобы провести совместную работу по прошлому.

Как заявил Туск, Украина и Польша должны попытаться сделать так, чтобы прошлое не определяло будущее, иначе оно будет непростым.

В то же время премьер-министр Польши подчеркнул, что ожидает четкого сигнала от Украины относительно решения о наименовании подразделения Сил специальных операций ВСУ имени Героев УПА.

– Мы ожидаем от Украины первого шага после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать четкий сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы все же хотели бы услышать это четко и уверенно, – сказал он.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей польской государственной награды.

В пятницу, 3 июля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Польше пакет антикризисных шагов, чтобы преодолеть чувствительные вопросы по общему историческому прошлому.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.