Новохатское Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает 37 отдельная бригада морской пехоты, опубликовав соответствующую видеозапись.

Новохатское находится под контролем ВСУ

Отмечается, что поселок Новохатское Донецкой области полностью очищен от российских окупантов благодаря слаженным усилиям воинов 37 отдельной бригады морской пехоты и 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

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– Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу, – говорится в сообщении.

По информации 37 отдельной бригады морской пехоты, российские оккупанты выбиты с позиции в Новохатском, понесли потери и отступили из населенного пункта.

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В бригаде поблагодарили воинов из 79 ОДШБр, добавив, что совместными усилиями удается более эффективно ликвидировать представителей российской армии.

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