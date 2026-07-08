Новохатське Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це повідомляє 37 окрема бригада морської піхоти, опублікувавши відповідний відеозапис.

Новохатське перебуває під контролем ЗСУ

Зазначається, що селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів завдяки злагодженим зусиллям воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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– Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання, – йдеться у повідомленні.

Сили оборони України звільнили населений пункт Новохатське Донецької області Фото 1

Новохатське Донецької області на карті. Фото: Deep State

За інформацією 37 окремої бригади морської піхоти, російські окупанти вибиті з позиції у Новохатському, зазнали втрат та відступили з населеного пункту.

У бригаді подякували воїнам із 79 ОДШБр, додавши, що спільними зусиллями вдається ефективніше ліквідовувати представників російської армії.

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