У Міноборони, Генштабі та Офісі президента відреагували на напад на ТЦК у Львові, який стався 8 липня.

У Львові натовп перекинув авто ТЦК: Міноборони, Генштаб і Буданов відреагували на напад

У Львові ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних стався конфлікт. Група людей пошкодила та перекинула службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На інцидент відреагували у Міноборони, Генштабі ЗСУ, Офісі президента, Львівській міській раді та Офісі військового омбудсмана.

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У Міністерстві оборони назвали напад на військовослужбовців неприпустимим і наголосили, що будь-яке насильство проти представників Сил оборони має отримати правову оцінку.

— Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін, — заявили в Міноборони.

Там додали, що мобілізація залишається необхідною складовою захисту України, хоча її методи потребують вдосконалення.

Начальник Офісу президента Кирило Буданов також засудив напад і закликав замислитися над наслідками таких дій.

— Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас, — заявив він.

Генеральний штаб ЗСУ наголосив, що події у Львові мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Там закликали правоохоронців провести всебічне розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Водночас у Генштабі повідомили, що проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК. У разі встановлення порушень винних також притягнуть до відповідальності.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав інцидент “дуже поганим симптомом” і заявив, що внутрішні конфлікти в Україні вигідні насамперед Росії.

— Закон має бути один для всіх. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність, — наголосив він.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що нападу на військових немає виправдання. Вона також звернула увагу на відповідальність політиків, посадовців, медіа та блогерів за нагнітання ненависті до ТЦК і людей, які здійснюють мобілізаційні заходи.

Решетилова наголосила, що реформа мобілізації має починатися з перегляду принципів бронювання, однак для цього потрібна не лише політична воля, а й підтримка суспільства.

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