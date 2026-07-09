Прокуроры Офиса генпрокурора разоблачили закупку для ВСУ одноразовых противотанковых гранатометов ненадлежащего качества по завышенной стоимости.

Военным пытались поставить вооружение производства 1980-х годов под видом нового, сообщили в Офисе генпрокурора.

Закупка старых гранатометов для ВСУ: что известно

— Речь идет о контракте ГП Агенция оборонных закупок с частной компанией на поставку 6 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. Общая сумма договора составляла 637 млн грн, – говорится в сообщении.

Согласно условиям договора, поставщик должен был передать новое вооружение производства 2024–2026 годов.

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Однако еще до подписания контракта Командование сил логистики ВСУ предупреждало государственного закупщика, что этот тип оружия является малоэффективным, и предлагало рассмотреть альтернативные образцы.

Несмотря на это, контракт заключили, а компания-поставщик получила авансовый платеж в размере 318,5 млн грн.

В мае 2026 года первую партию, которая состояла из 3 024 гранатометов, доставили в арсенал одной из воинских частей Командования сил логистики ВСУ.

Из-за имеющейся предварительной информации о ненадлежащем качестве продукции воинская часть не приняла вооружение, оставив его только на временное хранение.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что в воинскую часть фактически поставили не новое современное вооружение, а гранатометы, изготовленные еще в 1980-х годах.

Во время осмотра были обнаружены признаки перемаркировки. Под новыми этикетками находились старые обозначения на чешском языке, а на отдельных деталях изделий зафиксировали следы значительного окисления.

После удаления новых этикеток установлено, что комплектующие элементы были изготовлены в 1986–1988 годах.

По материалам уголовного производства, участники схемы пытались скрыть реальный год изготовления, техническое состояние и происхождение вооружения.

Для этого использовали поддельные документы и изменяли маркировку изделий, в частности номер партии и год изготовления.

Следствие проверяет возможный сговор между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком, без которого реализация этой закупки была бы невозможной.

По данным правоохранителей, ущерб государству составляет 318,5 млн грн — сумму авансового платежа, уплаченного за фактически непринятое вооружение.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).

В рамках расследования проведено 13 обысков в офисах ГП Агенция оборонных закупок и компании-поставщика, а также по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к схеме.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент военной контрразведки СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины, ГБР и Национальная полиция разоблачили еще четыре канала незаконного сбыта трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в разных регионах Украины.

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