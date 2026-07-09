Гранатометы 1980-х годов: разоблачена закупка некачественного оружия для ВСУ
- Офис генпрокурора разоблачил закупку для Сил обороны гранатометов ненадлежащего качества по завышенной стоимости.
- Следствие установило, что вместо новых гранатометов было поставлено вооружение, изготовленное в 1980-х годах.
Прокуроры Офиса генпрокурора разоблачили закупку для ВСУ одноразовых противотанковых гранатометов ненадлежащего качества по завышенной стоимости.
Военным пытались поставить вооружение производства 1980-х годов под видом нового, сообщили в Офисе генпрокурора.
Закупка старых гранатометов для ВСУ: что известно
— Речь идет о контракте ГП Агенция оборонных закупок с частной компанией на поставку 6 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. Общая сумма договора составляла 637 млн грн, – говорится в сообщении.
Согласно условиям договора, поставщик должен был передать новое вооружение производства 2024–2026 годов.
Однако еще до подписания контракта Командование сил логистики ВСУ предупреждало государственного закупщика, что этот тип оружия является малоэффективным, и предлагало рассмотреть альтернативные образцы.
Несмотря на это, контракт заключили, а компания-поставщик получила авансовый платеж в размере 318,5 млн грн.
В мае 2026 года первую партию, которая состояла из 3 024 гранатометов, доставили в арсенал одной из воинских частей Командования сил логистики ВСУ.
Из-за имеющейся предварительной информации о ненадлежащем качестве продукции воинская часть не приняла вооружение, оставив его только на временное хранение.
В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили, что в воинскую часть фактически поставили не новое современное вооружение, а гранатометы, изготовленные еще в 1980-х годах.
Во время осмотра были обнаружены признаки перемаркировки. Под новыми этикетками находились старые обозначения на чешском языке, а на отдельных деталях изделий зафиксировали следы значительного окисления.
После удаления новых этикеток установлено, что комплектующие элементы были изготовлены в 1986–1988 годах.
По материалам уголовного производства, участники схемы пытались скрыть реальный год изготовления, техническое состояние и происхождение вооружения.
Для этого использовали поддельные документы и изменяли маркировку изделий, в частности номер партии и год изготовления.
Следствие проверяет возможный сговор между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком, без которого реализация этой закупки была бы невозможной.
По данным правоохранителей, ущерб государству составляет 318,5 млн грн — сумму авансового платежа, уплаченного за фактически непринятое вооружение.
Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).
В рамках расследования проведено 13 обысков в офисах ГП Агенция оборонных закупок и компании-поставщика, а также по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к схеме.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент военной контрразведки СБУ.
Напомним, Служба безопасности Украины, ГБР и Национальная полиция разоблачили еще четыре канала незаконного сбыта трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в разных регионах Украины.