Уже найближчим часом у Франції відбудеться перша зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський про проєкт FREYA

За словами Зеленського, FREYA — це український проєкт антибалістичної системи, який має стати європейською моделлю захисту від балістичних ракет.

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— FREYA. Це наша українська антибалістика. Цей проєкт – це антибалістична система, яка повинна бути аналогом Patriot щодо збиття балістичних цілей, але більш масового виробництва і більш дешевою системою. Це європейська модель, — сказав президент.

Глава держави повідомив, що найближчим часом у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена реалізації цього проєкту.

За словами президента, Україна планує зібрати лідерів держав, представників оборонних компаній та радників із питань національної безпеки, щоб представити FREYA потенційним партнерам.

— Нашим завданням було зібрати лідерів, компанії, радників з питань нацбезпеки і представити відповідний проєкт країнам, які можуть допомогти Україні зробити цей проєкт дуже швидко. Якщо лідери, їхні виробничі можливості, їхні компанії підтримають FREYA – FREYA почне жити найближчим часом, — наголосив Зеленський.

Чому Україна запускає власний проєкт FREYA

Президент зазначив, що Patriot залишається найефективнішою системою протиповітряної оборони проти балістичних ракет.

— Patriot – номер один. Ми вдячні Америці, європейцям, які нам допомагали з цими системами, — сказав він.

Водночас Зеленський нагадав про французько-італійську систему нового покоління SAMP/T NG, яку також розглядають як аналог Patriot.

— Є SAMP/T NG – нове покоління французьких систем. Чи це є аналогом Patriot? Так. І ми дуже розраховуємо, що завдяки нашим домовленостям з Францією ми отримаємо відповідні системи, — зазначив президент.

Однак, за його словами, головною проблемою залишається обмежене виробництво таких комплексів і тривалі строки їхнього постачання.

— І з Patriot, і з SAMP/T – це питання часу. Виробництво дуже маленьке, черги дуже довгі. І тому ми почали будувати свій європейський проєкт під назвою FREYA. Дуже розраховую на успіх цього проєкту, — підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати політично підтримали надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, Україну визнали країною, яка технологічно готова до такого виробництва.

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