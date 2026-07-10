Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня
- Украина призвала Совбез ООН немедленно рассмотреть резолюцию о прекращении огня.
- В Киеве заявили, что паралич Совета Безопасности по преступлениям РФ должен быть остановлен.
Украина призвала членов Совета Безопасности ООН немедленно внести на рассмотрение проект резолюции о безусловном прекращении огня, подчеркнув, что бездействие международного сообщества только поощряет Россию продолжать агрессию.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко.
Резолюция о безусловном прекращении огня: что известно
По словам Павличенко, международное сообщество должно положить конец бездействию Совета Безопасности по преступлениям России.
— Паралич Совета Безопасности ООН в вопросе преступлений России должен быть прекращен международным сообществом, которое до сих пор уважает основанный на правилах международный порядок. Поэтому мы снова призываем членов Совбеза немедленно внести проект резолюции по немедленному и безусловному прекращению огня, — подчеркнул дипломат.
Он отметил, что принятие такого документа станет четким сигналом поддержки восстановления справедливого и продолжительного мира в Украине.
— Этот шаг ясно продемонстрирует поддержку восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, — заявил Павличенко.
Отдельно представитель Украины призвал партнеров не уменьшать военную помощь Киеву.
— Это не эскалация, а единственная действенная стратегия восстановления мира и спасения жизней, — подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после саммита НАТО Украина укрепила свои позиции как на поле боя, так и в воздухе.
По его словам, у российской армии больше нет преимущества на фронте, а украинские военные своими действиями создали для государства “окно возможностей” для усиления международной поддержки и дальнейшего давления на Россию.