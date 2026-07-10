Україна закликала членів Ради Безпеки ООН негайно внести на розгляд проєкт резолюції про безумовне припинення вогню, наголосивши, що бездіяльність міжнародної спільноти лише заохочує Росію продовжувати агресію.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко.

Резолюція про безумовне припинення вогню: що відомо

За словами Павліченка, міжнародна спільнота повинна покласти край бездіяльності Ради Безпеки щодо злочинів Росії.

Зараз дивляться

— Параліч Ради Безпеки ООН у питанні злочинів Росії повинен бути припинений міжнародною спільнотою, яка досі поважає заснований на правилах міжнародний порядок. Тому ми знову закликаємо членів Радбезу негайно внести проєкт резолюції щодо негайного та безумовного припинення вогню, — наголосив дипломат.

Він зазначив, що ухвалення такого документа стане чітким сигналом підтримки відновлення справедливого та тривалого миру в Україні.

— Цей крок чітко продемонструє підтримку відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні, — заявив Павліченко.

Окремо представник України закликав партнерів не зменшувати військову допомогу Києву.

— Це не ескалація, а єдина дієва стратегія відновлення миру та порятунку життів, — наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після саміту НАТО Україна зміцнила свої позиції як на полі бою, так і в повітрі.

За його словами, російська армія більше не має переваги на фронті, а українські військові своїми діями створили для держави “вікно можливостей” для посилення міжнародної підтримки та подальшого тиску на Росію.

Джерело : Укрінформ

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