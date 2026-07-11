Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах боєприпасів і пожежі, спричиненої ударом російських ракет.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у суботу, 11 липня.

Вибухи на складах зброї у Вишневому: доповідь СБУ

За його словами, Служба безпеки та Офіс генпрокурора в межах кримінального провадження перевіряють усі обставини трагедії.

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– Сьогодні генерал-майор СБУ (Олександр, – Ред.) Поклад доповів перші результати: хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому, – зазначив президент.

Він наголосив, що це сталося попри пряму заборону, встановлену як нормами закону, так і рішенням Ставки, яку було порушено.

Конкретні посадові особи вже відомі, і позиція держави полягає в тому, що кожен із них має бути притягнутий до відповідальності.

– Ми всі розуміємо, що таке час війни, і кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежать життя людей, – зауважив глава держави.

За словами Зеленського, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки та посадовим інструкціям.

Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку, а також дії інших посадових осіб, які теж будуть проаналізовані.

Зеленський зазначив, що СБУ разом з іншими правоохоронцями має перевірити подібні підприємства, а кожен керівник на своєму рівні повинен гарантувати недопущення повторення таких трагедій.

Президент додав, що в Україні визначено належні місця для зберігання зброї та боєприпасів, які мають розташовуватися поза житловими будинками.

Зеленський також заявив, що відновлення зруйнованого має відбуватися швидше – це стосується не лише Вишневого.

– Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення, – підсумував він.

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня після атаки РФ у Вишневому пролунала серія потужних вибухів.

За даними КОВА, внаслідок удару загинули дев’ятеро людей. Ліквідацію наслідків атаки рятувальники проводили на 35 локаціях.

Через російський удар у Вишневому були пошкоджені 280 житлових будинків. Із них 253 — приватні оселі, ще 27 – багатоквартирні будинки.

9 липня Володимир Зеленський повідомив, що склад боєприпасів у Вишневому, де після масованого удару РФ спалахнула пожежа, належав одному з підприємств Укроборонпрому.

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