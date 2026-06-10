МАГАТЭ фиксирует повышенную военную активность вблизи всех украинских АЭС
- МАГАТЭ заявило о росте военной активности возле украинских атомных электростанций, в частности у ЧАЭС и оккупированной ЗАЭС.
- По данным агентства, за последние две недели в зонах наблюдения АЭС зафиксировали более 100 дронов, некоторые из них находились всего в 2 км от станций.
- На фоне атаки РФ на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива Украина призывает мир усилить давление на российский атомный сектор.
МАГАТЭ заявило о росте военной активности вблизи украинских АЭС.
Вблизи украинских АЭС растет военная активность
Международное агентство по атомной энергии сообщило о повышенной военной активности вблизи украинских атомных электростанций, в частности, Чернобыльской АЭС и оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
По данным МАГАТЭ, о военной активности сообщили команды агентства, работающие на трех подконтрольных Украине АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской, а также на Чернобыльской площадке.
Специалисты агентства отметили, что за последние две недели в пределах зон наблюдения этих объектов было зафиксировано более 100 дронов. Некоторые из них находились на расстоянии всего около 2 км от атомных станций.
В частности, утром 3 июня команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС была вынуждена перейти в бомбоубежище. На Чернобыльской площадке эксперты агентства неоднократно слышали стрельбу, которая, по сообщениям, была реакцией на обнаружение беспилотников.
Напомним, что ночью против 7 июня российские войска атаковали дроном площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива.
В результате удара дрона частично разрушено здание приемки контейнеров отработанного ядерного топлива на площадке ЦХОЯТ. Пожар площадью около 40 кв. м оперативно локализовали и полностью ликвидировали.
В то же время Служба безопасности Украины квалифицирует эту российскую атаку как военное преступление, а МИД призвал мир усилить давление на атомный сектор РФ.
Фото: МАГАТЭ