МАГАТЭ заявило о росте военной активности вблизи украинских АЭС.

Вблизи украинских АЭС растет военная активность

Международное агентство по атомной энергии сообщило о повышенной военной активности вблизи украинских атомных электростанций, в частности, Чернобыльской АЭС и оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

По данным МАГАТЭ, о военной активности сообщили команды агентства, работающие на трех подконтрольных Украине АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской, а также на Чернобыльской площадке.

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Специалисты агентства отметили, что за последние две недели в пределах зон наблюдения этих объектов было зафиксировано более 100 дронов. Некоторые из них находились на расстоянии всего около 2 км от атомных станций.

В частности, утром 3 июня команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС была вынуждена перейти в бомбоубежище. На Чернобыльской площадке эксперты агентства неоднократно слышали стрельбу, которая, по сообщениям, была реакцией на обнаружение беспилотников.

Напомним, что ночью против 7 июня российские войска атаковали дроном площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива.

В результате удара дрона частично разрушено здание приемки контейнеров отработанного ядерного топлива на площадке ЦХОЯТ. Пожар площадью около 40 кв. м оперативно локализовали и полностью ликвидировали.

В то же время Служба безопасности Украины квалифицирует эту российскую атаку как военное преступление, а МИД призвал мир усилить давление на атомный сектор РФ.

Фото: МАГАТЭ

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