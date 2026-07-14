Россия ночью 14 июля атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА разных типов.

Ночная атака на Украину 14 июля: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 июля, начиная с 18:00 13 июля, противник атаковал 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (район пуска – воздушное пространство ВОТ АР Крым).

Также враг запустил по Украине 135 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера, Италмас, баражирующие боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы типа Пародия из направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецка, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется.

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