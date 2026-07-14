Нічна атака на Україну: РФ запустила 135 БпЛА та 10 ракет, зокрема балістичні
- У ніч на 14 липня Росія атакувала Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 2 керованими авіаракетами Х-59/69 та 135 ударними БпЛА різних типів.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила або подавила 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаракети та 108 ворожих безпілотників.
- В Україні зафіксували влучання балістичної ракети й 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.
Росія вночі 14 липня атакувала Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА різних типів.
Нічна атака на Україну 14 липня: що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 14 липня, починаючи з 18:00 13 липня, противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим).
Також ворог запустив по Україні 135 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль та дронів-імітатори типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТО Донецьк, Гвардійське (ТОТ АР Крим).
За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х- 59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та Центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація щодо двох балістичних ракетах уточнюється.