Росія вночі 14 липня атакувала Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА різних типів.

Нічна атака на Україну 14 липня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 14 липня, починаючи з 18:00 13 липня, противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим).

Також ворог запустив по Україні 135 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль та дронів-імітатори типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТО Донецьк, Гвардійське (ТОТ АР Крим).

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За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х- 59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та Центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація щодо двох балістичних ракетах уточнюється.

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