В ночь на 10 июля беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Атака на Ильский НПЗ 10 июля: что известно

Местные жители сообщили о взрывах и опубликовали видео, на которых, предположительно, зафиксирован момент попадания по территории Ильского НПЗ.

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В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили падение обломков БпЛА на территории Ильского НПЗ и, как следствие, возникновение пожаров.

Масштабы возможных разрушений и последствия удара уточняются.

Что известно об Ильском НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод расположен примерно в 50 километрах от Краснодара и входит в число крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Юга России.

До модернизации его мощность составляла 6,6 млн тонн нефти в год, после чего производственные возможности были увеличены. Предприятие производит дизельное горючее, мазут, бензиновые компоненты, газовый конденсат и другую нефтепродукцию.

По данным Генштаба ВСУ, завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии топливом и нефтепродуктами.

Ильский нефтеперерабатывающий завод уже не раз становился целью Сил обороны Украины. Только в 2026 году предприятие по меньшей мере трижды было атаковано.

Так, 1 января Генеральный штаб ВСУ сообщил о попадании ударных беспилотников по Ильскому НПЗ, после чего на территории завода возник пожар.

17 февраля Силы обороны снова поразили предприятие. Тогда Генштаб подтвердил попадание по территории завода с последующим возгоранием.

В третий раз завод оказался под ударом 2 июня. Генеральный штаб сообщил о подтвержденном поражении Ильского НПЗ и пожаре на его территории.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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