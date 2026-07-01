Украинцам, планирующим оформить жилищную субсидию на неотопительный сезон, следует подать заявление и необходимые документы до 1 июля. В таком случае выплата будет назначена с начала сезона — с 1 мая, если право на помощь возникло ранее.

Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

В соответствии с пунктом 75 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, если гражданин обращается за назначением помощи в течение двух месяцев с начала неотопительного или отопительного сезона, субсидия назначается с начала соответствующего сезона.

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Субсидии с 1 июля: кому необходимо повторно подать документы

Если семья уже получала жилищную субсидию в предыдущем периоде, повторно обращаться нужно только отдельным категориям граждан.

Подать заявление на назначение субсидии необходимо, если:

фактическое количество людей, проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных лиц;

семья оплачивает жилищно-коммунальные услуги за арендованное жилье;

домохозяйство планирует получать субсидию в 2026 году на приобретение сжиженного газа, твёрдого или жидкого печного бытового топлива;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещённые лица, сменившие место жительства.

Также необходимо подать новое заявление и декларацию в случае изменений в составе семьи или перечне жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить субсидию до 1 июля

Подать документы можно несколькими способами:

лично через сервисные центры Пенсионного фонда, органы местного самоуправления или центры предоставления административных услуг;

по почте на адрес органа Пенсионного фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, приложение Пенсионный фонд Украины или портал Дія.

Когда субсидию могут не назначить

В предоставлении жилищной субсидии могут отказать, если у семьи есть значительные расходы или сбережения.

В частности, помощь не назначат, если:

была совершена единовременная покупка на сумму свыше 50 тыс. грн;

на банковских счетах хранится более 100 тыс. грн;

в собственности имеется более одной квартиры или дома (исключение — жилье в сельской местности или полученное по наследству).

В Пенсионном фонде напомнили: тем, кто относится к определенным категориям и подаст документы до 1 июля, субсидию назначат с начала неотопительного сезона.

На какой период назначается субсидия

В Украине жилищную субсидию можно оформить на два сезона:

неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Обычно в мае проводится автоматический перерасчет выплат на следующий период.

Как рассчитывается субсидия в 2026 году

Размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.

Обязательный платеж для каждой семьи рассчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода всех членов семьи.

В некоторых случаях после расчета граждане могут получить 0 грн субсидии. Это означает, что обязательный платеж семьи равен стоимости коммунальных услуг или превышает её в пределах установленных социальных нормативов.

Источник : Пенсионный фонд

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