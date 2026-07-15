Подразделение 427 отдельной бригады беспилотных систем Рарог, входящее в состав Сил беспилотных систем ВСУ, сбило российский ударный вертолет Ми-28 Ночной охотник.

Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил в своих соцсетях.

Силы беспилотных систем заявили о поражении Ми-28

По данным Сил беспилотных систем, 15 июля операторы 427 отдельной бригады беспилотных систем Рарог поразили российский ударный вертолет Ми-28 Ночной охотник на территории Белгородской области РФ.

Сейчас смотрят

По словам Мадяра, удар был нанесен около 10:00 в районе населенного пункта Вязовое.

— Червяк Ми-28 Ночной охотник носом в землю. Птицы СБС 427 обр Рарог, — написал Мадяр.

💥 USF Operators Struck a Mi-28 Helicopter in Belgorod Oblast The strike was carried out by pilots of the @RAROG427 on July 15 on the territory of Belgorod Oblast, russia. The Mi-28, also known as the “Night Hunter,” is an attack helicopter designed to strike armored vehicles,… pic.twitter.com/1B0N8RJQ2p — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 15, 2026

Ми-28 — это ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной техники, живой силы и низкоскоростных воздушных целей.

Благодаря бронированной кабине экипажа он может выполнять боевые задачи даже в условиях интенсивного обстрела. Приблизительная стоимость такого вертолета составляет около $18 млн.

В Силах беспилотных систем отметили, что поражение вертолета с помощью FPV-дрона — это технически чрезвычайно сложная операция.

Воздушная цель движется на большой скорости, постоянно меняет курс и высоту полета, а на территории противника выполнение такой задачи дополнительно усложняется действиями российской противовоздушной обороны и ограниченным временем на обнаружение, сопровождение и перехват цели.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр) сообщил о начале нового этапа морской операции проти российских танкеров.

По его словам, после завершения операций в Азовском море украинские военные впервые нанесли масштабный удар по целям в Черном море. Мадяр заявил, что за одну ночь было поражено 20 российских судов — 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.