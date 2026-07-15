Підрозділ 427 окремої бригади безпілотних систем Рарог у складі Сил безпілотних систем ЗСУ уразив російський ударний гелікоптер Мі-28 Нічний мисливець.

Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у своїх соцмережах.

Сили безпілотних систем заявили про ураження Мі-28

За даними Сил безпілотних систем, 15 липня оператори 427 окремої бригади безпілотних систем Рарог уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 Нічний мисливець на території Бєлгородської області РФ.

Зараз дивляться

За словами Мадяра, удару було завдано близько 10:00 у районі населеного пункту В’язове.

— Хробачий Мі-28 Нічний мисливець писком до ґрунту. Птахи СБС 427 обр Рарог, — написав Мадяр.

💥 USF Operators Struck a Mi-28 Helicopter in Belgorod Oblast The strike was carried out by pilots of the @RAROG427 on July 15 on the territory of Belgorod Oblast, russia. The Mi-28, also known as the “Night Hunter,” is an attack helicopter designed to strike armored vehicles,… pic.twitter.com/1B0N8RJQ2p — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) July 15, 2026

Мі-28 є ударним гелікоптером, який призначений для знищення броньованої техніки, живої сили та низькошвидкісних повітряних цілей.

Завдяки броньованій кабіні екіпажу він може виконувати бойові завдання навіть в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість такого гелікоптера становить близько $18 млн.

У Силах безпілотних систем зазначили, що ураження гелікоптера FPV-дроном є технічно надзвичайно складною операцією.

Повітряна ціль рухається на великій швидкості, постійно змінює курс і висоту польоту, а на території противника виконання такого завдання додатково ускладнюється дією російської протиповітряної оборони та обмеженим часом на виявлення, супровід і перехоплення цілі.

Раніше командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про початок нового етапу морської операції проти російських танкерів.

За його словами, після завершення операцій в Азовському морі українські військові вперше завдали масштабного удару по цілях у Чорному морі. Мадяр заявив, що за одну ніч було уражено 20 російських суден — 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.