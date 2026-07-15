Після завершення операцій в Азовському морі Сили безпілотних систем вперше завдали масштабного удару по цілях у Чорному морі.

За одну ніч українські військові уразили 20 російських суден — 17 нафтових танкерів, два газовози та буксир, а детальний звіт пообіцяли оприлюднити згодом.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Броуді (Мадяр) у своїх соцмережах.

Зараз дивляться

Операція МоЛоЧКа: що відомо

За словами Роберта Броуді, новий етап операції стартував у День української державності.

Він заявив, що українські підрозділи відкрили новий кластер морської кампанії після завершення першого етапу в Азовському морі.

— 20:0. Наступний кластер операції СБС МоЛоЧКа відкорковано до Дня української державності. Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у Чорному морі за ніч 15 липня, — написав командувач.

За його інформацією, серед уражених цілей:

17 нафтових танкерів;

два танкери-газовози;

один буксир.

Броуді також зазначив, що детальний офіційний звіт та відеопідтвердження операції буде оприлюднено пізніше.

Нагадаємо, що перший етап морської кампанії був зосереджений на Азовському морі.

За словами Мадяра, загалом там було уражено 116 суден так званого тіньового флоту Росії.

Напередодні Роберт Броуді повідомив про результати операцій Кримський рубильник off та ППОпад.

За його словами, протягом двох днів підрозділи Сил безпілотних систем уразили 16 російських цілей на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, під удар потрапили 11 об’єктів енергетичної та газової інфраструктури: дев’ять електропідстанцій, стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту Кубань–Крим та інфраструктура перекачувальної газової станції.

Крім того, українські військові заявили про ураження п’яти елементів російської ППО: пускової установки С-400 Тріумф, зенітних комплексів Тор-М2 і Панцир-С1, а також двох радіолокаційних станцій Небо-У.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.