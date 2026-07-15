Свириденко, Шмигаль, Мадяр і Білецький отримали державні нагороди від Зеленського
- Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Юлії Свириденко, Дениса Шмигаля, Роберта Бровді (Мадяра) та Андрія Білецького до Дня української державності.
- Також відзначено десятки військових, медиків, науковців, освітян та діячів культури.
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня української державності підписав указ про нагородження державними відзнаками.
Серед нагороджених — експрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр енергетики Денис Шмигаль, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) та командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький.
Про це йдеться в указі №604/2026 президента України, оприлюдненому на сайті Офісу президента.
Кого Зеленський нагородив до Дня української державності
Відповідно до указу, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено експрем’єр-міністерку Юлію Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля.
У документі зазначається, що державні нагороди присвоєно за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.
Також орденом Богдана Хмельницького I ступеня нагороджено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра).
Командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.
Також указом №603/2026 державними нагородами та почесними званнями відзначено ще десятки військовослужбовців, державних діячів, науковців, медиків, освітян, діячів культури та представників інших професій, які зробили вагомий внесок у захист України та розвиток держави.
Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та запропонував тодішній прем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.
За словами глави держави, оновлення пов’язані з реалізацією нової політичної стратегії, посиленням міжнародної співпраці, розвитком європейського антибалістичного проєкту, підготовкою країни до зими, зміцненням обороноздатності та реформуванням державних компаній.