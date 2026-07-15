Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня української державності підписав указ про нагородження державними відзнаками.

Серед нагороджених — експрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр енергетики Денис Шмигаль, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) та командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький.

Про це йдеться в указі №604/2026 президента України, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Зараз дивляться

Кого Зеленський нагородив до Дня української державності

Відповідно до указу, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено експрем’єр-міністерку Юлію Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля.

У документі зазначається, що державні нагороди присвоєно за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Також орденом Богдана Хмельницького I ступеня нагороджено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра).

Командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Також указом №603/2026 державними нагородами та почесними званнями відзначено ще десятки військовослужбовців, державних діячів, науковців, медиків, освітян, діячів культури та представників інших професій, які зробили вагомий внесок у захист України та розвиток держави.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та запропонував тодішній прем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити новий напрям роботи у відносинах із ключовим міжнародним партнером України.

За словами глави держави, оновлення пов’язані з реалізацією нової політичної стратегії, посиленням міжнародної співпраці, розвитком європейського антибалістичного проєкту, підготовкою країни до зими, зміцненням обороноздатності та реформуванням державних компаній.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.