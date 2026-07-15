Зеленский: Украина вышла на производство 10 млн дронов в год
- Украина уже производит 10 млн дронов в год.
- Владимир Зеленский заявил о планах увеличить производство до 20 млн беспилотников.
Украина уже производит 10 млн беспилотников в год и планирует в ближайшее время увеличить этот показатель вдвое — до 20 млн.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня украинской государственности.
Зеленский о производстве дронов в Украине
По словам Зеленского, ещё несколько лет назад план по производству 1 млн беспилотников казался нереальным, но сегодня украинский оборонно-промышленный комплекс уже значительно превысил эти показатели.
— Я помню, как впервые озвучил публично план государства: один миллион дронов в год. Везде было много скептицизма — и внутри, и снаружи. А сейчас можем констатировать: мы производим 10 млн дронов в год. Десять, а скоро будет двадцать, — заявил президент.
Он подчеркнул, что дальнейшее увеличение производства Украина планирует реализовать вместе с международными партнерами.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские технологии производства беспилотников активно масштабируются за рубежом.
В частности, в Великобритании уже работают производственные линии украинских дронов, а в Германии в ближайшее время должно начаться их производство.
Также Украина и Канада подписали соглашение о создании совместного предприятия Airlogix-Sentinel, которое будет производить украинские разведывательные беспилотники для нужд Сил обороны Украины.
По данным Министерства обороны, проект реализуется при поддержке правительств двух стран и должен усилить производственные возможности оборонной промышленности.