Украина уже производит 10 млн беспилотников в год и планирует в ближайшее время увеличить этот показатель вдвое — до 20 млн.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня украинской государственности.

Зеленский о производстве дронов в Украине

По словам Зеленского, ещё несколько лет назад план по производству 1 млн беспилотников казался нереальным, но сегодня украинский оборонно-промышленный комплекс уже значительно превысил эти показатели.

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— Я помню, как впервые озвучил публично план государства: один миллион дронов в год. Везде было много скептицизма — и внутри, и снаружи. А сейчас можем констатировать: мы производим 10 млн дронов в год. Десять, а скоро будет двадцать, — заявил президент.

Он подчеркнул, что дальнейшее увеличение производства Украина планирует реализовать вместе с международными партнерами.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские технологии производства беспилотников активно масштабируются за рубежом.

В частности, в Великобритании уже работают производственные линии украинских дронов, а в Германии в ближайшее время должно начаться их производство.

Также Украина и Канада подписали соглашение о создании совместного предприятия Airlogix-Sentinel, которое будет производить украинские разведывательные беспилотники для нужд Сил обороны Украины.

По данным Министерства обороны, проект реализуется при поддержке правительств двух стран и должен усилить производственные возможности оборонной промышленности.

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