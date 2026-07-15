Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен первым украинским орденом Европы
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь орденом Европы.
- Эту государственную награду ей присудили за значительный личный вклад в поддержку евроинтеграционного курса Украины и помощь в укреплении безопасности государства.
Президент Владимир Зеленский наградил первым украинским орденом Европы президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она стала первым человеком, которому вручили новосозданную награду.
Об этом идет речь в указе президента Украины №605/2026 от 15 июля.
Урсула фон дер Ляйен награждена орденом Европы
Как говорится в документе, Урсулу фон дер Ляйен наградили орденом за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.
В указе отмечается, что она внесла значительные усилия в помощь Украине для усиления устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы, укрепления международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами.
По словам Зеленского, это награда, которую никто не сможет отменить и лишить, потому что слово Украины есть и будет оставаться твердым.
14 июля Верховная Рада приняла в целом закон №15359 об установлении новой государственной награды – ордена Европы. Соответствующее решение поддержал 271 народный депутат.
В документе говорится, что этим орденом будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке курса на полноценное членство в Европейском Союзе, весомый вклад в усиление устойчивости Украины и усиление международного сотрудничества.
В конце июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, чтобы ввести новую государственную награду – орден Европы.