Президент Володимир Зеленський нагородив першим українським орденом Європи президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Вона стала першою людиною, які вручили новостворену нагороду.

Про це йдеться в указі президента України №605/2026 від 15 липня.

Урсула фон дер Ляєн нагороджена орденом Європи

Як йдеться у документі, Урсулу фон дер Ляєн нагородили орденом за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Зараз дивляться

В указі зазначається, що вона внесла значні зусилля у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

За словами Зеленського, це нагорода, якої ніхто не зможе скасувати і позбавити, тому що слово України є та залишатиметься твердим.

14 липня Верховна Рада прийняла в цілому закон №15359 про встановлення нової державної нагороди – ордена Європи. Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат.

У документі йдеться про те, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на повноцінне членство в Європейський Союз, вагомий внесок у посилення стійкості України та посилення міжнародного співробітництва.

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, щоб запровадити нову державну нагороду – ордена Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.