Міністр оборони Михайло Федоров прокоментував акції протесту, які проходять у низці міст України через його відставку.

Федоров про акції протесту через його відставку

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що люди вийшли не через нього особисто, а за себе.

– Міністр оборони – це квота президента. Ми сьогодні бачимо, що вийшов український народ. Український народ – не за конкретного міністра Федорова, народ вийшов за себе, – наголосив він.

Він додав, що сьогодні вже мав розмову телефоном із Зеленським.

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– Буду я далі чи не буду – зараз йдеться не про мене… Ми повинні з президентом обговорити корінь проблеми, яку маємо вирішити. Мені не потрібна посада міністра оборони, щоб бути міністром оборони. Мені потрібна ця посада, щоб перемогти у війні. У конструкції, де Сирський – головком, я не бачу, як це зробити, – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 16 липня у кількох містах України розпочалися мирні акції протесту проти рішення президента Володимира Зеленського щодо звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

Мітинги проходять у Києві, а також Івано-Франківську, Вінниці, Луцьку та Тернополі.

Протестувальники закликали не згортати реформи в Міністерстві оборони.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та всього складу уряду.

А 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони та розповів про головні досягненнями його головування у Міноборони України з січня 2026 року.

Сьогодні, 16 липня, міністр оборони також підтвердив конфлікт із головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

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