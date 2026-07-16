Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом Александр Сырский написал в своих соцсетях.

Сырский об отставке Федорова: что он сказал

Главнокомандующий отметил, что гордится Киевской оборонной операцией 2022 года, которая позволила защитить столицу и сохранить возможность для работы государственных институтов.

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— Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения, — написал Сырский.

По его словам, он и дальше будет прилагать все усилия, чтобы подобные мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине.

Главнокомандующий подчеркнул, что для этого нужно сосредоточиться на войне и реализации эффективной стратегии, которая уже приносит конкретные результаты.

Отдельно Сырский поблагодарил Михаила Федорова за работу на посту министра обороны и пожелал ему остаться в команде Украины.

— Спасибо Михаилу Федорову за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины, — отметил главнокомандующий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие проблем во взаимодействии между руководством Вооруженных сил Украины и Министерством обороны.

По словам главы государства, он хотел бы видеть единство между военным командованием и руководством оборонного ведомства, однако отдельные вопросы приходится решать при его личном участии.

Кроме того, недоразумение с Александром Сырским подтвердил и сам Михаил Федоров.

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