Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це Олександр Сирський написав у своїх соцмережах.

Сирський про відставку Федорова: що сказав

Головнокомандувач зазначив, що пишається Київською оборонною операцією 2022 року, яка дала змогу захистити столицю та зберегти можливість для роботи державних інституцій.

Зараз дивляться

— Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення, — написав Сирський.

За його словами, він і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб подібні заходи могли відбуватися у вільній та незалежній Україні.

Головнокомандувач наголосив, що для цього необхідно зосередитися на війні та реалізації ефективної стратегії, яка вже демонструє конкретні результати.

Окремо Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони та побажав йому залишатися в команді України.

— Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України, — зазначив головнокомандувач.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський публічно визнав наявність проблем у взаємодії між керівництвом Збройних сил України та Міністерством оборони.

За словами глави держави, він хотів би бачити єдність між військовим командуванням і керівництвом оборонного відомства, однак окремі питання доводиться вирішувати за його особистої участі.

Крім того, непорозуміння з Олександром Сирським підтвердив і сам Михайло Федоров.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.