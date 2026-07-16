Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи в размере €300 млн.

Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Великобритания и Швеция профинансируют поставку самолетов Украине

По словам британского премьера, новый пакет помощи будут реализовывать совместно Великобритания и Швеция.

Сейчас смотрят

— Я рад сообщить, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания совместно со Швецией предоставит поддержку в размере €300 млн для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины, — сказал Стармер.

Он подчеркнул, что новые самолеты должны усилить возможности Украины по защите неба от российских воздушных атак.

Во время выступления британский премьер не уточнил, какие именно самолеты планируют передать Украине и в какие сроки состоится их поставка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Францией о закупке первых 16 истребителей Rafale для украинской боевой авиации.

По его словам, обучение украинских пилотов и технического персонала во Франции должно начаться уже в этом году, после чего первые самолеты передадут Вооруженным силам Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.