Кабинет министров Украины поручил организовать перезахоронение останков полковника армии Украинской Народной Республики (УНР) и первого главы Организации Украинских Националистов (ОУН) Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК).

Соответствующее решение правительство приняло распоряжением №703 от 15 июля, которым также утвержден план мер по организации перезахоронения.

Перезахоронение Евгения Коновальца

Согласно документу, Министерство иностранных дел Украины должно получить от уполномоченных органов Королевства Нидерландов необходимые разрешения на эксгумацию останков Коновальца, а также на их транспортировку в Украину.

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Кроме того, МИД поручено организовать мероприятия по чествованию памяти Евгения Коновальца в украинских дипломатических учреждениях и в Киеве после перевозки его останков.

Перезахоронение планируется провести на территории Национального военного мемориального кладбища с военными почестями в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины.

Глава Организации Украинских Националистов Богдан Червак сообщил, что церемония может состояться уже в ближайшее время. По его словам, решение правительства является выполнением исторического обещания украинских националистов, которое они дали после гибели Коновальца в 1938 году, — вернуть его прах в независимую Украину.

Евгений Коновалец был убит 23 мая 1938 года в Роттердаме агентом советских спецслужб Павлом Судоплатовым. С того времени его останки находятся на кладбище Кросвейк в Нидерландах.

Напомним, в мае этого года на территории Национального военного мемориального кладбища перезахоронили полковника Армии УНР и главы ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник.

Фото: журналист Факты ICTV Василий Сафьянюк

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