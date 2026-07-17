С вечера и ночью россияне атаковали территорию Украины 8 ракетами и 130 дронами. Ракетному удару подверглась Одесса. Там есть жертвы. Также взрывы прогремели в Сумах и на Днепропетровщине.

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Удары по “теневому флоту”

Ночью 17 июля ударные дроны Сил беспилотных систем ВСУ в Черном море атаковали 12 единиц “теневого флота” РФ, в том числе девять сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз и один буксир.

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Ночные взрывы в Одессе

Поздним вечером РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В Одесском районе разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Также горели припаркованные рядом автомобили. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

В Одессе в результате ракетной атаки пострадали 10 человек, среди которых дети. Два человека погибли, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Среди погибших – женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались в живых.

На местах вражеских атак продолжаются работы по ликвидации последствий.

Атака на Днепропетровщину

Ночью россияне более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области. Били беспилотниками и артиллерией.

В Никопольщине под удар попали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская общины. Повреждены частное предприятие, почта и АЗС.

В Днепре из-за вражеских ударов возник пожар. Поврежден склад логистической компании.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Удар по Сумам

Ночью россияне нанесли авиационный удар по Сумам. В результате попаданий повреждены многоквартирные и частные жилые дома, административные и нежилые здания.

По информации исполняющего обязанности городского главы Сум Артема Кобзаря, россияне атаковали Сумы пятью КАБами. В многоквартирном жилом доме в результате взрывной волны повреждено более 100 окон.

В одном из зданий в центре города разрушены крыша и межэтажное перекрытие. В частном жилом секторе повреждено 12 домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 605-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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