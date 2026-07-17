З вечора та вночі росіяни атакували територію України 8 ракетами та 130 дронами. Ракетного удару зазнала Одеса. Там є жертви. Також вибухи пролунали в Сумах та на Дніпропетровщині.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удари по “тіньовому флоту”

Вночі 17 липня ударні дрони Сил безпілотних систем ЗСУ у Чорному морі атакували 12 одиниць “тіньового флоту” РФ, зокрема дев’ять суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз та один буксир.

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Нічні вибухи в Одесі

Пізно ввечері РФ завдала ракетного удару по Одесі. В Одеському районі зруйновано будівлю СТО з подальшим загорянням. Також горіли припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

Водночас в Одесі внаслідок ракетної атаки постраждали 10 людей, серед яких діти. Двоє людей загинуло, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед загиблих — жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими.

На місцях ворожих атак тривають роботи з ліквідації наслідків.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі росіяни понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Били безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під удар потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджено приватне підприємство, пошту та АЗС.

У Дніпрі через ворожі удари виникла пожежа. Понівечений склад логістичної компанії.

На щастя, минулося без постраждалих.

Удар по Сумах

Вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумах. Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.

За інформацією виконувача обов’язків міського голови Сум Артема Кобзаря, росіяни атакували Суми п’ятьма КАБами. У багатоквартирному житловому будинку внаслідок вибухової хвилі пошкоджено понад 100 вікон.

В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття. У приватному житловому секторі пошкоджено 12 домівок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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