З вечора та вночі росіяни атакували територію України 8 ракетами та 130 дронами. Ракетного удару зазнала Одеса. Там є жертви. Також вибухи пролунали в Сумах та на Дніпропетровщині.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удари по “тіньовому флоту”

Вночі 17 липня ударні дрони Сил безпілотних систем ЗСУ у Чорному морі атакували 12 одиниць “тіньового флоту” РФ, зокрема дев’ять суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз та один буксир.

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Нічні вибухи в Одесі

Головні новини за ніч 17 липня: добірка актуальних подій Фото 1

Одеська ОВА

Пізно ввечері РФ завдала ракетного удару по Одесі. В Одеському районі зруйновано будівлю СТО з подальшим загорянням. Також горіли припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

Водночас в Одесі внаслідок ракетної атаки постраждали 10 людей, серед яких діти. Двоє людей загинуло, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед загиблих — жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими.

На місцях ворожих атак тривають роботи з ліквідації наслідків.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі росіяни понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Били безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під удар потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджено приватне підприємство, пошту та АЗС.

У Дніпрі через ворожі удари виникла пожежа. Понівечений склад логістичної компанії.

На щастя, минулося без постраждалих.

Удар по Сумах

Головні новини за ніч 17 липня: добірка актуальних подій Фото 2

ДСНС

Вночі росіяни завдали авіаційного удару по Сумах. Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.

За інформацією виконувача обов’язків міського голови Сум Артема Кобзаря, росіяни атакували Суми п’ятьма КАБами. У багатоквартирному житловому будинку внаслідок вибухової хвилі пошкоджено понад 100 вікон.

В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття. У приватному житловому секторі пошкоджено 12 домівок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 605-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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