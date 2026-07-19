Під час нічної атаки на Україну 19 липня російські війська здійснили масований комбінований удар.

За попередніми даними станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 126 повітряних цілей — 18 ракет і 108 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Нічна атака на Україну 19 липня: що відомо

У ніч на 19 липня (з 18:00 18 липня) російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного і наземного базування.

Загалом Повітряні сили зафіксували 166 засобів повітряного нападу — 41 ракету та 125 безпілотників різних типів.

Окупанти застосували:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон

25 балістичних ракет Іскандер-М

три протикорабельні ракети Онікс

три керовані авіаційні ракети Х-59 69

125 ударних БпЛА типу Shahed

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 126 повітряних цілей, серед яких:

17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;

одну керована авіаційна ракета Х-59/69;

108 ворожих безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях. Ще на 18 локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Основного удару під час нічної атаки на Україну зазнав Київ.

За даними Повітряних сил, російські війська застосували для удару по столиці балістичні ракети. Протягом ночі в місті пролунало понад 40 вибухів.

Наслідки атаки зафіксували у Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах.

За даними ДСНС, станом заранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків удару на кількох локаціях.

Наразі відомо про одного загиблого та 15 постраждалих.

Станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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