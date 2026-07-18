Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, если найдет кандидата, который сможет обеспечить непрерывную передачу командования.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Зеленский рассматривает возможность замены Сырского

Издание отмечает, что нынешняя ситуация стала крупнейшим кризисом военного руководства за все время президентства Зеленского.

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В выходные президент проведет встречу с военными командирами, чтобы выслушать их оценку ситуации на фронте и провести собеседования с претендентами на должность нового командующего армией.

— Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если найдет командующего, который обеспечит плавную передачу полномочий, сохранив прочную оборону вдоль 1 200-километровой линии фронта, – пишет FT.

По информации издания, главным фактором, из-за которого президент рассматривает возможность смены главнокомандующего, стали протесты украинцев.

По информации FT, Зеленский также ищет кандидата на должность посла Украины в США и хочет убедить Юлию Свириденко согласиться на это назначение.

Увольнение Федорова и массовые протесты

12 июля Владимир Зеленский неожиданно объявил о намерении сменить премьер-министра и состав правительства для реализации обновленной политической стратегии.

Президент предложил назначить министром обороны главу МВД Игоря Клименко вместо Михаила Федорова, который возглавил Минобороны лишь в середине января этого года.

Федоров был единственным министром, который непрерывно работал с момента формирования первого правительства Зеленского в августе 2019 года.

Свое кадровое решение президент объяснил постоянными конфликтами между министром обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Это подтвердил и сам Федоров.

Публично Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, однако тот отказался от предложенной должности советника.

Решение заменить Федорова на Клименко во главе Минобороны вызвало массовые протесты.

Акции начались утром 16 июля перед голосованием за новый состав правительства.

Основным требованием на плакатах было оставить Федорова на должности. Участники протестов связывают с ним стабилизацию фронта и последние успешные удары по России.

Верховная Рада уволила Федорова, однако должность нового министра обороны осталась вакантной.

Вечером того же дня Зеленский сообщил о решении назначить исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, который в январе этого года временно возглавил СБУ.

17 июля новое правительство оформило это назначение, после чего Верховная Рада ушла на месячный перерыв.

Клименко президент решил назначить секретарем СНБО вместо Рустема Умерова.

Комментируя протесты, Зеленский заявил, что граждане имеют право выражать свою позицию даже во время военного положения.

Протесты продолжились и в дальнейшем. Акция, состоявшаяся вечером в пятницу возле Театра Франко в Киеве, собрала больше участников, чем накануне.

К требованиям, которые протестующие чаще всего писали на картонных плакатах, добавилось и требование об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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