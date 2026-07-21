Колишній міністр оборони України Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням новим головнокомандувачем Збройних Сил України. Він також заявив, що зателефонував Олександру Сирському.

Відповідну заяву Федоров оприлюднив у своїх соцмережах.

Федоров про призначення Драпатого та дзвінок Сирському

– Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних Сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути, – переконаний Федоров.

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На його думку, тепер високі очікування українців потрібно буде виправдати низкою кроків:

визначенням чіткого бачення завершення війни за нашу незалежність;

формуванням сильної команди;

рішучими діями, спрямованими на збереження життів військових;

роботизацією фронту;

завданням асиметричних ударів по ворогу;

виснаженням російської економіки.

Михайло Федоров також повідомив про телефонну розмову із Олександром Сирським, який іде у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.

– Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки, – додав він.

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