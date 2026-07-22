Новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Ігор Скибюк — новий начальник Генштабу ЗСУ

За словами президента, рішення щодо нового начальника Генерального штабу ухвалили спільно з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенієм Хмарою.

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— Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк — дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що одним із головних завдань залишається забезпечення злагодженої роботи всіх складових українського війська.

Також, за його словами, вже визначено, у яких форматах надалі служитимуть державі колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Які завдання визначив президент

Під час наради керівництво держави обговорило подальші організаційні зміни у Збройних Силах.

За словами Зеленського, пріоритетами залишаються розвиток українських кіберсил, удосконалення системи підготовки військових, посилення бойових підрозділів, продовження переходу на корпусну систему, а також підвищення ефективності мобілізації.

Окрему увагу приділили розвитку далекобійних можливостей Сил оборони та програмам із посилення протиповітряної оборони.

— Визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба – наша антибалістична програма Фрея, робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво Patriot, а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм, – зазначив президент.

Що відомо про Ігоря Скибюка

Ігор Скибюк — генерал-майор Збройних Сил України, Герой України та кадровий офіцер Десантно-штурмових військ. Народився у 1976 році в Конотопі на Сумщині. Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, а також Національний університет оборони України.

Військову службу розпочав у 1998 році в 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. Пройшов шлях від командира аеромобільного взводу до командира бригади, а також служив у складі українського миротворчого контингенту в Косові у 2001–2002 роках.

Після цього обіймав посади начальника штабу – першого заступника командира окремої десантно-штурмової бригади, командира бригади, начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ, а у лютому 2024 року був призначений командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Із червня 2025 року працював заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Під час повномасштабної війни Скибюк командував підрозділами, які брали участь у Слобожанській контрнаступальній операції та звільненні Ізюма. За успішне керівництво військами він отримав звання Героя України, а також був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.

У своєму зверненні 22 липня президент Володимир Зеленський назвав Ігоря Скибюка “дуже досвідченим військовим” та зазначив, що він пліч-о-пліч із новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим захищав Україну.

Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Збройних сил України.

Новим головнокомандувачем ЗСУ він призначив генерал-майора Михайла Драпатого, а Олександр Сирський залишив посаду після понад двох років роботи.

Після цього Сирський опублікував прощальне звернення, у якому підбив підсумки своєї діяльності на посаді, а Драпатий заявив, що сприймає нове призначення як велику відповідальність та подякував президенту за довіру.

Фото: Володимир Зеленський

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