Новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Игорь Скибюк – новый начальник Генштаба ВСУ

По словам президента, решение о новом начальнике Генерального штаба приняли совместно с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой.

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— Сегодня будут официально оформлены решения о замене руководства Вооруженных Сил Украины — соответствующие указы готовятся. Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой мы решили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк — очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач по-прежнему остается обеспечение слаженной работы всех подразделений украинской армии.

Кроме того, по его словам, уже решено, в каких форматах будут дальше служить государству бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и бывший начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

Какие задачи поставил президент

Во время совещания руководство страны обсудило дальнейшие организационные изменения в Вооруженных силах.

По словам Зеленского, приоритетами остаются развитие украинских киберсил, совершенствование системы подготовки военных, укрепление боевых подразделений, продолжение перехода на корпусную систему, а также повышение эффективности мобилизации.

Особое внимание уделили развитию дальнобойных возможностей Сил обороны и программам по усилению противовоздушной обороны.

— Мы определили шаги, решения и назначения должностных лиц, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере защиты неба — наша антибаллистическая программа Фрейя, работа с Соединенными Штатами по лицензиям на производство Patriot, а также сотрудничество с нашими европейскими партнёрами по определенным совместным программам, — отметил президент.

Что известно об Игоре Скибюке

Игорь Скибюк — генерал-майор Вооруженных сил Украины, Герой Украины и кадровый офицер Десантно-штурмовых войск. Родился в 1976 году в Конотопе Сумской области. Окончил Одесский институт Сухопутных войск, а также Национальный университет обороны Украины.

Военную службу начал в 1998 году в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде. Прошел путь от командира аэромобильного взвода до командира бригады, а также служил в составе украинского миротворческого контингента в Косово в 2001–2002 годах.

После этого занимал должности начальника штаба — первого заместителя командира отдельной десантно-штурмовой бригады, командира бригады, начальника штаба — заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками, а в феврале 2024 года был назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. С июня 2025 года работал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Во время полномасштабной войны Скибюк командовал подразделениями, которые участвовали в Слобожанской контрнаступательной операции и освобождении Изюма. За успешное руководство войсками он получил звание Героя Украины, а также был награждён орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

В своём обращении 22 июля президент Владимир Зеленский назвал Игоря Скибюка “очень опытным военным” и отметил, что тот бок о бок с новым главнокомандующим Михаилом Драпатым защищал Украину.

Накануне президент Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины.

Новым главнокомандующим ВСУ он назначил генерал-майора Михаила Драпатого, а Александр Сырский покинул должность после более чем двух лет работы.

После этого Сырский опубликовал прощальное обращение, в котором подвел итоги своей деятельности на этом посту, а Драпатый заявил, что воспринимает новое назначение как большую ответственность и поблагодарил президента за доверие.

Фото: Владимир Зеленский

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