Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову достойную позицию во власти, которая позволит объединить технологическую составляющую Украины и обеспечить ее развитие.

Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения во вторник, 21 июля.

Зеленский предложил Федорову должность

— Была еще сегодня у меня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие, — рассказал президент.

Он отметил, что компетенции Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки Альфы говорят сами за себя.

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— В условиях системы правительственных структур это необходимо, — добавил глава государства.

Протесты против увольнения Федорова

12 июля Владимир Зеленский объявил о намерении сменить премьер-министра и состав правительства.

Президент предложил назначить министром обороны главу МВД Игоря Клименко вместо Михаила Федорова, который возглавил Минобороны в январе этого года.

Это решение президент объяснил постоянными конфликтами между министром обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, однако тот отказался от предложенной должности советника.

Решение заменить Федорова на Клименко во главе Минобороны вызвало массовые протесты. Акции начались утром 16 июля перед голосованием за новый состав правительства.

Основным требованием на плакатах было оставить Федорова на должности. Участники протестов связывают с ним стабилизацию фронта и последние успешные удары по России.

Верховная Рада уволила Федорова, однако должность нового министра обороны осталась вакантной.

Вечером того же дня Зеленский сообщил о решении назначить исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, который в январе этого года временно возглавил СБУ.

17 июля новое правительство оформило это назначение, после чего Верховная Рада ушла на месячный перерыв.

Комментируя протесты, Зеленский заявил, что граждане имеют право выражать свою позицию даже во время военного положения.

Протесты продолжились. К требованиям, которые выдвигали протестующие, добавилось и требование об отставке главкома.

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский уходит в отставку с должности главнокомандующего ВСУ.

Эту должность займет генерал-майор Михаил Драпатый.

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