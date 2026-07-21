Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову “достойну позицію” у владі, яка дасть змогу об’єднати технологічну складову України та забезпечити її розвиток.

Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення у вівторок, 21 липня.

Зеленський запропонував Федорову “позицію у владі”

– Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток, – розповів президент.

Він зазначив, що “безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки Альфи говорять самі за себе”.

Зараз дивляться

– В умовах системи урядових структур це потрібно, – додав глава держави.

Протести проти звільнення Федорова

12 липня Володимир Зеленський заявив про намір змінити прем’єр-міністра та склад уряду.

Президент запропонував призначити міністром оборони главу МВС Ігоря Клименка замість Михайла Федорова, який очолив Міноборони січні цього року.

Президент пояснив це рішення постійними конфліктами між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Публічно Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді, однак той відмовився від запропонованої посади радника.

Рішення замінити Федорова на Клименка на чолі Міноборони викликало масові протести. Акції розпочалися вранці 16 липня перед голосуванням за новий склад уряду.

Основною вимогою було залишити Федорова на посаді. Учасники протестів пов’язували із ним стабілізацію фронту та останні успішні удари по Росії.

Верховна Рада звільнила Федорова. Увечері того ж дня Зеленський повідомив про рішення призначити виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару, який у січні цього року тимчасово очолив СБУ.

17 липня новий уряд оформив це призначення, після чого Верховна Рада пішла на місячну перерву.

Коментуючи протести, Зеленський заявив, що громадяни мають право висловлювати свою позицію навіть під час воєнного стану.

Серед вимог, які висували протестувальники, була відставка головкома.

Увечері 21 липня Зеленський заявив, що Олександр Сирський йде у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ.

Цю посаду обійме генерал-майор Михайло Драпатий.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.