Правоохранители задержали главного организатора мероприятия в Киевской области, на котором находились представители оборонных компаний во время ракетного удара России 24 июля. Он находится под конвоем в медицинском учреждении через незначительные повреждения.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Прокуратура об организаторе мероприятия в Киевской области

– Война не прощает безответственности. 10 погибших. Самому младшему было всего 19 лет. Около 100 раненых. Разрушены дома. Люди, потерявшие своих родных. Животные, которые погибли или были искалечены, – заявил Кравченко.

По его словам, за этим ударом стоит Россия, совершившая очередное военное преступление. Но следствие устанавливает дополнительные обстоятельства, которые могли увеличить масштаб этой трагедии.

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По информации следствия, одна из ассоциаций оружейников без согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие.

На нем присутствовали военные, представители государственных органов, международных партнеров и бизнеса.

Во время программы мероприятия предполагалась демонстрация средств противовоздушной обороны, отметил Кравченко. По его словам, на открытую локацию пригласили более 300 человек.

Как отметил генпрокурор, ближайшее укрытие площадью в размере всего 34 кв. м расположено примерно в 100 м от места проведения мероприятия. По его мнению, очевидно, что сотни людей с самого начала находились в условиях риска.

Кравченко рассказал, что приглашение разослали за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Правоохранители сейчас проверяют, могло ли это способствовать тому, что РФ получила возможность подготовить точный удар.

Как добавил Кравченко, задержан главный организатор мероприятия. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

По словам генпрокурора, суд изберет ему меру пресечения в ближайшее время. Мужчина находится под конвоем в медицинском учреждении из-за незначительных повреждений. Также провели неотложные обыски в офисе ассоциации и местах жительства лиц, которые могут быть причастны к организации мероприятия.

Отдельную правовую оценку планируют предоставить действиям или бездействию всех должностных лиц. В частности, подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования.

Следствие будет проверять, осуществлялся ли надлежащим образом мониторинг ситуации безопасности, своевременно выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования, могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий.

Что известно об организаторе мероприятия в Киевской области

Как сообщает Ассоциация АРМАДА, это было закрытое событие – практическая рабочая демонстрация украинских технологий по защите критической инфраструктуры от ударов РФ между участниками украинской оборонной индустрии и потенциальными пользователями.

Как отмечается на сайте Ассоциации, точная локация мероприятия не находилась в публичном доступе, а сообщалась отдельно подтвержденным участникам после регистрации и проверки.

Там утверждают, что публикации о предыдущих подобных мероприятиях появлялись уже после их завершения. Также добавили, что это была практическая демонстрация, а не выставка.

В Ассоциации отметили, что будут полностью сотрудничать со следствием, предоставят компетентным органам имеющуюся информацию, будут способствовать установлению обстоятельств, при которых информация о месте проведения могла стать доступной РФ.

Главой правления Ассоциации АРМАДА является Василий Гончарук.

Из-за ракетного удара РФ в Киевской области погибли десять человек, еще около 100 получили ранения.

Сейчас начаты два уголовных производства – по факту военного преступления РФ и возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Фото : Офіс генпрокурора

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