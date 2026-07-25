В условиях полномасштабной войны организаторы событий, на которых находятся представители оборонных компаний и те, кто согласовывает их, должны нести персональную ответственность за людей, чтобы гарантировать безопасность на самом высоком уровне.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Буданов об ударе РФ в Киевской области 24 июля

По словам Буданова, сегодня в Киевской области проходит День траура по погибшим после российской атаки 24 июля.

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– Соболезнование родным и близким. Много раненых. Врачи борются за каждого. Быстрого выздоровления всем пострадавшим, – сказал руководитель Офиса президента.

Он утверждает, что речь идет об очередном военном преступлении Российской Федерации, которая прицельно нанесла удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации. Буданов убежден, что это сознательный акт терроризма.

Однако он добавил, что в условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и согласующие их должны нести персональную ответственность за людей.

По его мнению, безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне, иначе мероприятие не может состояться.

Буданов отметил, что это был уже не первый урок, однако он должен стать наконец-то последним.

По предварительным данным, в результате удара России в Киевской области погибли 10 человек, пострадали еще около 100.

Возбуждены уголовные производства по военному преступлению РФ и возможному ненадлежащему исполнению служебных обязанностей во время организации мероприятия в Киевской области, на которой находились представители оборонных компаний.

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что удар РФ произошел по территории частного комплекса в Киевской области, когда там проводилось массовое мероприятие, но гражданский объект не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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