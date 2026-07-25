Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що запропонував колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Федорову посаду радника в Італії.

Про це повідомляє Reuters.

Посада радника в Італії

— Я зателефонував йому на наступний день після його звільнення і запитав: Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною як радник? — розповів Крозетто в інтерв’ю італійській щоденній газеті La Repubblica.

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Гвідо Крозетто зауважив, що Федоров був зворушений і сприйняв пропозицію як прояв поваги та дружби.

Крозетто вважає Федорова рушієм військових інновацій. На думку італійського міністра, Михайло Федоров є одним із тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою.

Гвідо Крозетто вважає, що Михайло Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути ініціативу, змінивши тактику ведення бойових дій завдяки новим технологіям.

Звільнення Федорова

Нагадаємо, що 14 липня Рада відправила уряд Юлії Свириденко у відставку. Михайло Федоров також втратив посаду. Президент Володимир Зеленський заявляв, що головною причиною звільнення став конфлікт між Федоровим і тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Згодом Зеленський запропонував Михайлу Федорову низку інших посад, але останній відмовився, заявивши, що хоче повернення в Міноборони.

Другий тиждень поспіль в України тривають стихійні протести через звільнення Федорова.

Джерело : Reuters

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