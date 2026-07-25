В Італії запропонували Федорову посаду радника після звільнення з Міноборони
- Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував Михайлу Федорову посаду радника.
- Пропозицію озвучили наступного дня після звільнення Федорова.
- Крозетто назвав українського ексміністра одним із рушіїв військових інновацій.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що запропонував колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Федорову посаду радника в Італії.
Про це повідомляє Reuters.
Посада радника в Італії
— Я зателефонував йому на наступний день після його звільнення і запитав: Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною як радник? — розповів Крозетто в інтерв’ю італійській щоденній газеті La Repubblica.
Гвідо Крозетто зауважив, що Федоров був зворушений і сприйняв пропозицію як прояв поваги та дружби.
Крозетто вважає Федорова рушієм військових інновацій. На думку італійського міністра, Михайло Федоров є одним із тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою.
Гвідо Крозетто вважає, що Михайло Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути ініціативу, змінивши тактику ведення бойових дій завдяки новим технологіям.
Звільнення Федорова
Нагадаємо, що 14 липня Рада відправила уряд Юлії Свириденко у відставку. Михайло Федоров також втратив посаду. Президент Володимир Зеленський заявляв, що головною причиною звільнення став конфлікт між Федоровим і тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Згодом Зеленський запропонував Михайлу Федорову низку інших посад, але останній відмовився, заявивши, що хоче повернення в Міноборони.
Другий тиждень поспіль в України тривають стихійні протести через звільнення Федорова.