Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинне угруповання на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, яке заволоділо пожертвами іноземних громадян та донорів на підтримку України на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Розкрадання понад 37 млн грн пожертв

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ переказувати гроші на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.

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Ці гроші мали юридичний статус бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Проте кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали на конвертаційні центри, щоб вивести готівку. Відмиті гроші учасники схеми забирали собі.

Для прикриття своєї незаконної діяльності учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із неправдивою інформацією.

Наразі слідчі встановили, що через ГО легалізували понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

організатор схеми — колишній державний секретар МЗС (2020-2024);

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник ексміністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації;

бухгалтер ГО.

У НАБУ не повідомляють імені організатора схеми, проте, за даними ЗМІ, посаду державного секретаря МЗС з липня 2020 року по листопад 2024 року обіймав Олександр Баньков.

Дії учасників незаконної схеми кваліфікували за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна) та ч. 3 ст. 209 (легалізацію/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України

Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Реакція МЗС

У МЗС України уточнили, що розкрадання донорських коштів вдалося викрити, зокрема завдяки проведеному в міністерстві внутрішньому аудиту.

— У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності — зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних, — наголосили у МЗС.

Зокрема, у Міністерстві закордонних справ провели аудит, а Державна аудиторська служба підтвердила факти можливих зловживань із грошима, які збирали на рахунки на початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП викрили вісім осіб, причетних до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України.

Джерело : НАБУ

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