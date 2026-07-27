Суд избрал меру пресечения организатору выставки оборонной продукции в Киевской области Василию Гончаруку. Его заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщают Факты ICTV и в Офисе генпрокурора.

Василию Гончаруку избрали меру пресечения

После оглашения решение мужчину задержали непосредственно в зале суда.

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Напомним, трагедия произошла 24 июля во время проведения выставки оборонной продукции в Киевской области. В результате российской баллистической атаки погибли 11 человек. Еще почти 100 получили ранения.

Правоохранители расследуют обстоятельства организации мероприятия и проверяют соблюдение требований безопасности во время его проведения. Судебное решение по мере пресечения стало одним из первых процессуальных шагов по этому делу.

Ракетный удар по Киевщине 24 июля

24 июля российские ракеты атаковали частный комплекс со стрельбищем в Киевской области, где проходила выставка оборонной продукции. Сначала президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших, но впоследствии количество жертв возросло до 10, а число раненых — около 100.

По словам и. о. председателя Киевской областной военной администрации Руслана Олейника, в результате ракетного удара больше всего пострадал Бучанский район. Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик рассказал, что атакована одна из локаций, где проходила выставка оборонной продукции.

В воздушных силах подчеркнули, что в Украине по соображениям безопасности уже давно запрещено проведение масштабных публичных мероприятий.

После трагедии правоохранители открыли два уголовных производства — по факту военного преступления РФ и возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации мероприятия, на котором присутствовали представители оборонной отрасли.

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