Суд обрав запобіжний захід організатору виставки оборонної продукції на Київщині Василю Гончаруку. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляють Факти ICTV та в Офісі генпрокурора.

Василю Гончаруку обрали запобіжний захід

Після оголошення рішення чоловіка затримали безпосередньо у залі суду.

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Нагадаємо, трагедія сталася 24 липня під час проведення виставки оборонної продукції на Київщині. Унаслідок російської балістичної атаки загинули 11 людей. Ще майже 100 дістали поранення.

Правоохоронці розслідують обставини організації заходу та перевіряють дотримання вимог безпеки під час його проведення. Судове рішення щодо запобіжного заходу стало одним із перших процесуальних кроків у цій справі.

Ракетний удар по Київщині 24 липня

24 липня російські ракети вдарили по приватному комплексу зі стрільбищем у Київській області, де проходила виставка оборонної продукції. Спочатку президент Володимир Зеленський повідомив про шістьох загиблих, та згодом кількість жертв зросла до 10, а число поранених — майже 100.

За словами в. о. голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Олійника, внаслідок ракетного удару найбільше постраждав Бучанський район. Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик розповів, що атакована одна з локацій, де проходила виставка оборонної продукції.

У Повітряних силах наголосили, що в Україні з міркувань безпеки вже давно заборонено проведення масштабних публічних заходів.

Після трагедії правоохоронці відкрили два кримінальні провадження — за фактом воєнного злочину РФ та щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації заходу, на якому були присутні представники оборонної галузі.

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