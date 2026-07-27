Число погибших в результате российского ракетного удара по частному загородному комплексу в Киевской области 24 июля возросло до 11. В больнице от полученных ранений скончался 66-летний гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Ракетный удар по Киевщине 24 июля

По данным Офиса генпрокурора, мужчина был одним из пострадавших после российской атаки 24 июля, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Сейчас смотрят

В то же время, в суде продолжается рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения для организатора выставки оборонной продукции, которая проходила на территории частного комплекса. Прокуратура просит заключить его под стражу без права внесения залога, ссылаясь на существующие процессуальные риски.

Напомним, 24 июля Россия нанесла ракетный удар по частному комплексу со стрельбищем в Киевской области, где проходила выставка оборонной продукции. Сначала сообщалось о шести погибших, однако впоследствии количество жертв возросло до десяти, а число раненых достигло почти сотни.

Временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Руслан Олийнык отметил, что в результате баллистического удара больше всего пострадал Бучанский район, там повреждено 27 частных домов и 44 транспортных средства.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик рассказал, что удар пришелся на одну из локаций, где проходила выставка оборонной продукции.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что в Силах обороны уже давно запретили проведение крупных публичных мероприятий по соображениям безопасности.

После трагедии правоохранители открыли два уголовных производства — по факту военного преступления РФ и возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации мероприятия, на котором присутствовали представители оборонной отрасли.

Именно в рамках второго производства организатору сообщили о подозрении, а суд определяет ему меру пресечения.

Источник : Офис генпрокурора

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.