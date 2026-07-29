Несколько суток готовились к удару: Зеленский предупредил о массированной атаке РФ
- Владимир Зеленский предупредил о высокой вероятности массированной атаки РФ на Украину этой ночью.
- По словам президента, россияне готовили удар несколько суток.
- О подготовке врага к атаке доложил командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко.
Этой ночью россияне могут осуществить массированную атаку на Украину. К удару противник готовился несколько дней.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский предупредил о массированной атаке этой ночью
— Был доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью есть высокая вероятность, что удар будет нанесен, — подчеркнул глава государства.
По его словам, очень важно, чтобы партнеры в полной мере понимали ситуацию и осознавали, что от их готовности или неготовности предоставить ракеты для систем ПВО зависит защита человеческих жизней.
Президент отметил, что прежде всего это касается Соединенных Штатов и других партнеров, которые имеют ракеты к системам Patriot и могут усилить ими украинскую противовоздушную оборону.
— Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления. Пожалуйста, во всех регионах Украины обращайте сегодня внимание на сигналы воздушной тревоги и берегите себя, — призвал Зеленский.
Напомним, в ночь против 26 июля оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69, семью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 136 ударными БпЛА типа Шахед, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
В результате удара вспыхнули пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.
Также россияне ударили по Кривому Рогу, в результате чего возник масштабный пожар в строительном гипермаркете Эпицентр.
В Харькове оккупационные войска РФ нанесли удар ракетой по жилому дому и дроном по автомобилю хлебокомбината.