Этой ночью россияне могут осуществить массированную атаку на Украину. К удару противник готовился несколько дней.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский предупредил о массированной атаке этой ночью

— Был доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью есть высокая вероятность, что удар будет нанесен, — подчеркнул глава государства.

По его словам, очень важно, чтобы партнеры в полной мере понимали ситуацию и осознавали, что от их готовности или неготовности предоставить ракеты для систем ПВО зависит защита человеческих жизней.

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Президент отметил, что прежде всего это касается Соединенных Штатов и других партнеров, которые имеют ракеты к системам Patriot и могут усилить ими украинскую противовоздушную оборону.

— Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления. Пожалуйста, во всех регионах Украины обращайте сегодня внимание на сигналы воздушной тревоги и берегите себя, — призвал Зеленский.

Напомним, в ночь против 26 июля оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69, семью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 136 ударными БпЛА типа Шахед, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

В результате удара вспыхнули пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Также россияне ударили по Кривому Рогу, в результате чего возник масштабный пожар в строительном гипермаркете Эпицентр.

В Харькове оккупационные войска РФ нанесли удар ракетой по жилому дому и дроном по автомобилю хлебокомбината.

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